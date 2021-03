Psühhiaatri KUUS kuldreeglit, kuidas võimaldada endale õnnelik elu

Ja nii ongi. Õnn ei ole teadus, aga õnne on võimalik esile kutsuda ja ligi tõmmata, kui elu on hästi organiseeritud. Tähtis on olla aktiivne, energiline ja omada soovi õnnelik olla ning leida oodatud hingerahu. Need tunded ei tule üleöö, neid peab välja teenima!

Me unustame sageli, et need inimesed, kes meie elu jagavad, ei pea meiega kõiges ühel meelel olema ja uskuma sama, mis meie. Sama kehtib ka meie endi kohta. Me ei pea olema alati nõus oma lähedastega. See on hea, et me võime vahetada erinevaid arvamusi. Inimesed kardavad tihti tundmatut ja see paneb neid tundma, et ainult nendel on õigus. Õpi teisi kuulama ja sa leiad hingerahu, sest siis õpivad ka su lähedased sind kuulama ja sind paremini mõistma.