Jälgid toitumist, kuid kaal ei lange? Seitse dieediviga, mis sind paksuks teevad

Meil kõigil on see üks sõber, kes proovib alati seda uut populaarset dieeti ja on veendunud, et just see aitab tal soovitud kaalu saavutada. Kui sa kedagi sellist ei tea, võid see vabalt olla sina ise! Uuringutest on selgunud, et mõned naised on aastas dieedil koguni viis korda! See saab tähendada ainult üht - dieet viib kilod ja nii pea, kui ebatervislikult dieedilt tavaellu naased, tulevad kilod kolinal tagasi. TOPELT! Tähtis on toituda mitmekülgselt, kindlasti ei tohiks end näljutada, sest keha stressi ajamine teeb sulle ainult kahju.