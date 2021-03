Kui sa pole viimasel ajal rinnahoidjat kandnud, peaksid teadma seda üht asja

Foto: Unsplash.com

Mugavus on muutumas naiste jaoks tähtsamaks kui väljanägemine ja olgem ausad, isegi kõige mugavama rinnahoidja õhtul seljast võtmine on lihtsalt nii kergendav! Küll aga on eksperdid avastanud, et kui sa ei kanna rinnahoidjat, võib see su tervisele ja välimusele hoopis halvasti mõjuda!