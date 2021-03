HARJUTUS | Sind kimbutavad ärevus ja hirm? Lihtne viis, kuidas tulla toime nii tugeva emotsiooniga

Mida teha hirmu, paanika, ärevuse korral?

See, kas mingi tunne on negatiivne või positiivne, oleneb inimesest endast, tema olemusest, kuidas ta midagi tõlgendab, mis teda käivitab, mis mitte. Tema egotüübist.

„Oleneb ka sellest, mis on olnud meie varasem kogemus. Võib-olla osasid tundeid ei olnud meil lubatud tunda, näiteks kui vanem ütleb lapsele, et ära ole vihane või ära ole kurb või kui sind on häbistatud millegi pärast, näiteks et olid klammerduv. Sinu tegelikke tundeid ei märgatud, ei mõistetud ja seetõttu peitsid sa need kuhugi ära,” selgitab Trassl, kes viimased 20 aastat on olnud The Journey (Rännak) rahvusvaheline koolitaja ja ja Brandon Baysi isiklik kehatöötreener.

Mitte kõigi jaoks ei ole näiteks rõõm positiivne tunne. On inimesi, kellele ei meeldi entusiasm ja ülevoolav rõõm. On inimesi, kellele meeldib kurbus ja nad tunnevad ennast melanhooliliselt hästi.

„Need tunded, mida oleme pikalt alla surunud ja pole ära lahendanud, tekitavad meis rohkem stressi kui uued tunded. Seega, on oluline vahet teha, kas tegemist on vana allasurutud emotsiooniga, mida pole ära lahendatud või on see uus värske emotsioon, mis on hetkeolukorrast tingitud,” ütleb Trassl.

Vana ja värske emotsiooni tuvastamine

Kui tegu on värske emotsiooniga, mis on hetkeolukorrast tingitud, siis see suure tõenäosusega tahab millestki märku anda.

Näiteks kui sind on ründamas koer või ootamatult oled sattunud sinu poole kihutava auto ette, tekib reaktsioon hirmule, siis see emotsioon on tingitud hetkeolukorras toimuvast. See hirmutunne annab märku ohuolukorrast, mis ütleb: olukord on ohtlik, lahku siit ruttu.

Kui see hirmutunne ei ole tingitud hetkeolukorrast, ei osuta millelegi, mis just siin ja praegu on juhtumas, siis on tegemist patoloogilise hirmuga. See on vana hirm, millel ei ole seost praegusega, vaid on seotud mingi vana loo, mälestuse, inimese, olukorraga, mis millegi tõttu filtreerub praegusesse kogemusse.