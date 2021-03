Põletav sügelus allkorrusel? Seitse häirivat fakti tupeseenest, mida sa senimaani ei teadnud

1. See ei ole kõige levinum naiste nabaalune põletik

Seda tabelit juhib hoopiski bakteriaalne vaginoos. Mis see on? Loe siit: Bakteriaalne vaginoos

2. Sa võid muutuda tupeseene ravimite vastu immuunseks

Kui sa ravid end käsimüügiravimite või koduste võtetega ja paari päeva jooksul muutust ei märka, siis on sulle halbu uudised:

a) sa oled ravimite immuunseks muutunud

b) sa ravid end valesti

Mine günekoloogi juurde!

3. See võib sulle suhu sattuda

Kõlab täpselt sama rõvedalt nagu see tegelikult on. Seene liigne vohamine võib otsapidi sulle suhu jõuda. Nii olekski sul suu, keel ja igemed justkui kodujuustu poolt vallutatud ja neelata valus. Kui sind selline asi tabanud on, siis on tõesti viimane aeg arsti juurde pöörduda.

4. See võib tekkida sinu väljaheitest

Jah! Jube, aga nii on. Kuidas seda vältida? Polegi lollikindlat viisi, sest paraku need kaks auku on teineteisele ikka väga lähedal. Seega tasub hoida kõrget hügieenitaset ja süüa probiootikume.

5. Tupeseen võib kimbutada ka mehi

Kui mees on kaitsmata vahekorras naisega, kellel on tupeseen, siis ilmselt on tema peenis järgmisel päeval punane ja sügeleb. Selle vastu saab võidelda sama ravimiga, millega naisedki.

6. See võib diabeedist märku anda

Arstid kinnitavad, et tihti tekkiv tupeseen võib olla korrast ära veresuhkrutasemest. Kui veresuhkur on liiga kõrge, tekitab see seenele soodsa keskkonna kasvamiseks.

7. Pastaarmastajatel on suurem risk haigestuda

Naised, kes söövad rohkesti süsivesikuid, on paraku suuremas riskigrupis kui need, kes tervislikku ja värsket toitu armastavad. Ära ütle, et keegi sind hoiatanud ei ole!

Allikas: Women’s Health