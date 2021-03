Uskumatu, aga tõsi! VIIS toiduainet, mida sa terve oma elu valesti söönud oled

Lehed, mis brokoliõisikut ümbritsevad, on sulle vägagi kasulikud, ära viska neid ära! Neid süües saad sa juurde nii A-, C- ja K-vitamiini , kui ka loomulikku keha puhastusprotsessi soosivaid aineid.

Sest see tundub tervislikum valik? Tegelikult aga on olukord vastupidine. Piim, kus pole rasva, ei anna sulle ka midagi juurde. Samuti, kui me võtame oma toidust kogu rasva välja, siis hakkame seda kuskilt mujalt otsima.

Protsessidel, kus me midagi pruunistame või karamelliseerime, tekitame me ka toidus aineid, mis naha ennaegset vananemist põhjustavad. Samuti soodustavad need südamehaiguste teket. Et seda vältida, vali hoopis aurutamine, blanšeerimine või söö asju hoopiski toorelt!