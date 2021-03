Pane tähele! Seitse pealtnäha süütut asja, mis su eluiga märkimisväärselt lühendavad

1. Huumorimeele puudumine

Naer pidi olema parim ravim ja teadus kinnitab seda. Inimesed, kel on hea huumorimeel ja kes naeravad palju, on tervemad ja elavad kauem kui mossitajad ja torisejad. Selge see — naer vähendab stressi ja lõõgastab ja nendest kasuteguritest jäävad mossitajad ju ilma.

2. Lendamine

Seda sa ilmselt teadsid, et puhkused ja puhkusereisid tulevad su tervisele ainult kasuks. Kahjuks ei ole lendamine ehk levinuim puhkusele sõitmise viis just kõige tervislikum. On tõestatud, et inimestel, kes lennukites töötavad, on suurem oht vähki haigestuda. Põhjus? Kõrgel õhus oled sa kosmilisele kiirgusele lähemal ja see võib aja jooksul su tervist kahjustada.

3. Nõmedad kolleegid

Troppkolleegid on esiteks kohutavalt tüütud ning teiseks ajavad nad sind närvi ja tekitavad stressi. Toredad kolleegid aga maandavad pingeid ning alandavad isegi vererõhku ja kolesteroolitaset. Kui leiad end pidevalt seltskonnas, mis sind ärritab, on aeg hakata mõtlema töökohavahetusele.

4. Pensionile jäämine

Kui oled terve elu säästnud ning majanduslikult kindlustatud, on tööikkest vabanemine sulle tõenäoliselt hea uudis ning oled seda oodanud. Kui sind ootab ees aga närune pension ja mure hakkama saamise pärast, lisa sellele veel igapäevane harjumuspärase tegevuse puudumine ja saad selgust, miks varakult pensionile jääjate tervis järsult halveneb.

5. Karsklus

Tavaliselt kuuleme ju vastupidist — mida vähem alkoholi, seda tervem ja pikem elu. Muidugi ei innusta me siinkohal teid arutult pummeldama, vaid tuletame meelde, et punane vein on mõistlikes kogustes vägagi kasulik.

6. Uni

Mõistlik uni on tervisele muidugi väga kasulik ja lausa hädavajalik, kuid magamisega liialdamine paneb su tervisele põntsu. Kaheksa tundi on kõige mõistlikum uneaeg. Kui magad kauem, riskid südamehaiguste, ülekaalu, peavalude ja depressiooniga. Ja varasema surmaga.

7. Tsölibaat