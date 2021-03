Päevad jäid vahele? Ära satu paanikasse — see ei tähenda veel, et sa rase oled!

Kui sa just ei soovi rasedaks jääda, siis on ebaregulaarne menstruatsioon midagi, mis tõelise häirekella käima lööb. Ühelt poolt on ju asi muidugi positiivne — ei mingeid krampe ega ebamugavust. Teisest küljest tekib aga pähe mõte — kas ma tõesti ootan last?! Alati ei pruugi see siiski nii olla.