Nägemist, kõhukrambid ja nutuhood! SEITSE toitu, mis võtavad ära kõik su PMS-i vaevused

1. Piimatooted

Piimatoodetes on palju kaltsiumi ja D-vitamiini, mis vähendavad PMS-i sümptomeid. Hea valik on juust või siis näiteks Kreeka jogurt.

2. Lehtkapsas

See veidi kibeda maitsega lehtköögivili on suurepärane A-vitamiini allikas, mis aitab hormoonide kõikumist kontrolli all hoida. Samuti on lehtkapsas palju kiudaineid, mis ennetavad seedehäireid ja punnis kõhtu.

3. Ananass

Ananass sisaldab väga palju mangaani, mis leevendab ärritatud meeleolu, mis tihti PMS-iga kaasneb. Lisaks on ananassis palju kaaliumi, mis alandab puhitusi kõhus.

4. Sojaoad

Sojaoad on väga magneesiumirikkad, nii et nad leevendavad tõhusalt seda vastikut PMS-i ajal kimbutavat kõhupuhitust ja lisaks aitab magneesium ka vähendada vedelikukadu organismist.

5. Kaerahelbed

Kaerahelvestes on palju magneesiumi ja B2-vitamiini, nii et üks mõnus kausitäis kaerahelbeputru ergutab keha tootma dopamiini ja serotoniini, mis teeb sind õnnelikuks ja rahulikuks.

6. Lõhe

Lõhe on üks parimaid looduslikke D-vitamiini allikaid. Lisaks on seal suur doos B6-vitamiini ja oomega-3 rasvhappeid. Kõik see kokku on ideaalne kombo PMS-i sümptomite vastases võitluses.

7. Päevalilleseemned

Päevalilleseemnetes on väga palju E-vitamiini, mis vähendab menstruatsioonivalusid. See vitamiin vähendab PMS-i ajal möllava hormooni prolaktiini poolt tekitatavaid sümptomeid nagu krambid, kaalutõus ja rindade tundlikkus. Päevalilleseemnetes on ka palju magneesiumi ja B6-vitamiini, mille headest toimetest juba eespool juttu oli.

Allikas: Woman's Day