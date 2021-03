Kui sa jääd tihti haigeks, siis need on tõhusad moodused immuunsüsteemi tugevdamiseks

Päike on mõõdukas koguses väga kasulik ainuüksi D-vitamiini pärast, ent ei maksa unustada, et päikesega liialdamine kiirendab naha vananemist ja nõrgendab immuunsüsteemi.

C-vitamiin (kiivi, mango, papaia, greip, sõstar) on oluline kudede uuendamise protsessis. See aitab kaasa luude, kõõluste, veresoonte heale tervisele, aitab kaasa haavade paranemisele, ennetab vananemise eest vastutavate rakkude tekkimist ja väljutab toksiine.

See on eluliselt tähtis nii kehale kui vaimule. Keha toodab öösel rakke ja valmistub uueks päevaks. Halb ööuni muudab inimese stressile vastuvõtlikumaks ja organismil on vähem jõudu, et võidelda väliste tegurite vastu, seega kasvab võimalus jääda haigeks.

Mitmed uuringud on tõestanud, et naermise ja keha antikehade efektiivsuse tõstmise vahel on seos. Seega — naera, et oma immuunsüsteemi tugevdada. Kurbade, närviliste ja elujõuetute inimeste oht haigestuda on palju suurem. Positiivsete inimeste organism võitleb haiguste vastu efektiivsemalt.