Kindel, et sul või su partneril ei ole herpest? See võib levida ka ühe üllatusliku tegevuse tulemusena

Laboriarsti sõnul tuleb herpesesse nakatunuid pidevalt juurde. „Igal aastal lisandub maailmas hinnanguliselt üle 20 miljoni uue genitaalherpese haigusjuhu,“ selgitab arst. Samas lisab ta, et uuringute järgi ligi 80% inimestest ei ole nakatumisest teadlikud ja seda põhjusel, et herpesviirus ei ole neile kunagi vaevuseid põhjustanud. Seega võib reaalsus olla palju hullem, kui seda näitab haigusjuhtude arv.

Herpes simplex viiruseid on kahte tüüpi — Herpes simplex virus 1 (HSV1) ja Herpes simplex virus 2 (HSV2). Esimene tekitab reeglina lööbe huultele, suu limaskestale või näole, teine peamiselt suguelunditele. Tänasel päeval ei saa aga enam herpesviiruste paiknemisele kindlat piiri tõmmata ja mõlemat tüüpi viirused võivad haiguspildi esile kutsuda nii huultel, suus kui ka suguelundite piirkonnas.

Nimetus herpes tuleb ladinakeelsest sõnast herpein, mis tähendab „roomama“. See iseloomustab haiguse kulgu, mille jooksul ühest väikesest villist võib haigus levida üle kogu keha.

Herpesviirus levib kaitsmata tupe-, päraku, aga ka suuseksi ajal. Arst selgitab, et suuseksi teel on võimalik, et huuleherpes kandub partneri suguelunditele ning haigus võib kaitsmata vahekorra ajal levida ka siis, kui herpese kandjal puuduvad ägedale haigusele iseloomulik lööve ja villid. Lisaks võib herpes levida ka seksmänguasjade jagamise teel.