Kui sul ei õnnestu riisi keetmine eriti hästi, siis ehk on põhjus neis levinud vigades?

Riisi pesemine

Esimene ja kõige tähtsam asi, mida paljud ei tea, on see, et riisi peab enne keetmist pesema. Ükskõik, millises pakendis riis ei ole — ikka võib seal olla tolmu ja mustust. Samuti mõjutab eelnevalt riisi pesemine nii maitset kui välimust. Pesemata riis kleepub tihti kokku. Pesta tuleks riisi aga nii kaua, kuni loputusvesi on täiesti selge. Aga riisi pesemisel on ka üks erand — risoto riis kaotab jälle oma erilised omadused, kui teda eelnevalt läbi pesta.

Liiga ruttu serveerimine

Teine levinud viga on serveerida riisi kohe, kui see valmis on. Kõige kuulsamad kokad peavad oluliseks lasta keedetud riisil natuke seista enne serveerimist. Tänu sellele on riisiterad sõmerad ja ei kleepu.

Riisi ei tohi keeta suurel tulel

Keetes riisi suurel tulel võid sa kindel olla, et see keeb pudruks. Kleepuvat riisi on aga raske seedida ja ilmselt ei taha sa sellist tulemust. Riisi tuleb keeta madalal tulel nii, et vesi ei mullitaks.

Vedeliku suhe riisi kogusega

Ka õige vee kogus on tähtis. Riisi õigeks keetmiseks võid sa kasutada mõõtmisvahendina tavalist klaasi: võta ühe klaasi riisi kohta poolteist klaasi vett.

Keetmisaeg

Riisi keetmise juures on oluline ka keetmisaeg. Riisi keetes ei ole vaja kiirustada, kui sa oled riisi koguse õigesti välja arvestanud, siis pane potile kaas peale ja lase lihtsalt podiseda.