Tahad teist inimest kiiresti tundma õppida? Sel juhul pead talt küsima ühe väga olulise küsimuse

Foto: Charles Deluvio/Unsplash

Raske on uue inimesega kohtudes kohe teada saada, millise inimesega sul tegemist on. Tavaliselt esimesel kohtumisel katsub enamik inimesi jätta endast positiivse mulje, alles hiljem tuleb esile tema tõeline olemus. Inimese tundma õppimiseks ja tema tõelise loomuse kindlaks tegemiseks on vaja esitada talle üks küsimus. Ja küsima peab seda, mida ta arvab ühest või teisest inimesest.