Hambaorgi kasutamine ei ole üldse ohutu ehk need on põhjused, miks sa ei peaks seda endale suhu panema

Hambaork võib katki minna ja igemesse või hamba vahele kinni jääda: kujutad sa nüüd ette, kui oled mõnel olulisel sündmusel, hakkad peegli ees hambatikuga toidujäänuseid hamba vahelt kraapima ja hambatikk murdub ning jääb sinna kinni. Oh, kui valus see võib olla! Ja väga raske on sellist väikest puidust osa ka kätte saada. Seega eelista pigem hambaniiti, mida võid alati endaga kaasas kanda.

Hambaorgi kasutamine võib tekitada infektsiooni: kuna hambatiku ots on terav, võid kogemata väga lihtsalt kahjustada kas iget või hambaemaili ja kui sul on suus katkine koht, on ju loogiline, et niimoodi võib üsna kergelt tekkida infektsioon või põletik.