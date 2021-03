Tom Valsberg: vimmakandmine on nagu juua iga päev pisut mürki

„Tihtipeale me kanname vimma, mõtleme kellestki halbu mõtteid ja justkui saadame talle halba energiat, sest ta tegi kunagi meile mingi sigaduse. Eestlastel on kombeks kanda vimma isegi aastakümneid ja ekstreemsematel juhtudel surmani mitte andestada. Naljakas on aga see, et samal ajal kui vimmakandja tunneb end halvasti ja keeb enda vimmas, on sellel, kelle peale vimma kantakse, täiesti kama kaks. Tema üldjuhul ei mäleta ega tea, et keegi tema peale praegu vimma kannab. Sel ajal, kui vimmakandja temast halbu mõtteid mõtleb, olukorda meenutab ja end äärmiselt halvasti tunneb, joob eluterve pohhuist kuskil cappuccino’t, tšillib ja puhub sõbradega juttu. Tema ajab oma asju ja jääb sellest vimmast üldjuhul täiesti siiralt puutumata, samal ajal kui vimmakandja oma vimmas keeb ja energiat raiskab,” kommenteerib Valsberg kirjapandut.