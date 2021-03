Kui kardetud 30. eluaasta hakkab lähemale jõudma, on tarvis mõnest asjast ja mõtteviisist lahti lasta

Et uus kümnend võimalikult valutult saabuks, proovi enne lasta lahti mõningatest mõttemustritest, asjadest ja tegevustest, sest siis on sul hiljem oluliselt kergem elada. Kahekümnendates eluaastates inimesed on ebakindlad ja veidi hirmul tuleviku ees. Negatiivsed ja enesehävituslikud mõtted on vallutanud pea ning elu püütakse lihtsamaks muuta lõbutsemisega. Mis on need kõige olulisemad asjad ja mustrid, millest võiks loobuda, et sa saaksid tulevikus nentida, et 30ndad olid sinu elu parimad aastad?