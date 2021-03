Uskumatu, aga tõsi! Meetod, kuidas lahendada viiskümmend protsenti oma töömuredest

Kõigest sellest räägib Lääne kultuuriruumis laialt tuntud autor Dale Carnegie oma Heliose kirjastatud raamatus “Lõpeta muretsemine ja hakka elama”. Siit leiad 10 nõuannet, kuidas muretsemine lõpetada.

1. Elage tänases päevas — tänane päev on teie päralt. Lülitage minevik välja! See, kes kannab täna peale eilse ka homse päeva raskust, ei pea kaua vastu. Oluline tulevik on see, mis juhtub praegu, homset pole olemas. Tuleviku pärast inimene raiskab energiat ning teda saadavad närvilisus ja stress.

2. Maagiline valem murettekitavate olukordade lahendamiseks — kui oleme halvimaga leppinud, pole meil enam midagi kaotada ja see tähendab automaatselt seda, et meil on kõik võita! Kui meil pole jalge all kindlat pinda või oleme peadpidi murepilvedes, pole meil ju lootustki kõike rahulikult läbi mõelda.

3. Mida muretsemine meiega teha võib — hirm paneb muretsema. Muretsemine tekitab pingeid ja teeb närviliseks, mõjudes ka närvirakkudele kõhus ning muutes lõpuks isegi maomahlade koostise ebanormaalseks, mis viib tihti maohaavade tekkeni. Mis kasu on inimesel maailmast, kui ta kaotab tervise? Ängi tundev ja muretsev inimene, kes ei suuda enam liiga karmi reaalsust taluda, katkestab kontakti end ümbritseva keskkonnaga ja põgeneb selle eest väljamõeldud maailma, leides sellisel viisil „lahenduse“ ka oma probleemidele. Dr Alexis Carell on öelnud: “Need, kes ei oska murega hakkama saada, surevad noorelt.“

4. Kuidas analüüsida ja lahendada murettekitavaid probleeme — peame probleeme lahendades emotsioonid oma mõtetest eemal hoidma ja nagu ütles dekaan Hawkes, peame fakte otsima „ erapooletul ja objektiivsel viisil. Kui muretseme oleme oma emotsioonide kütkes. Seega on probleemide lahendamise reegel number 1 — hankige kõik vajalikud faktid.