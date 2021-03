Noore naise lugu: kui oleksin nii jätkanud, oleksin üsna kindlalt elu kaotanud

Pilt on illustreeriv. Foto: Shutterstock

See pole loomulik, kui 12-aastane tütarlaps üheainsa kuuga 13,5 kilogrammi alla võtab. See ei saa olla tervislik, kui väike tüdruk teeb päevas üle kolme tunni trenni ja ei söö põhimõtteliselt mitte midagi. Kuidas me küll siia jõudsime? Kerime ajas 11 aastat edasi, tüdrukust on saanud neiu ja ta on 23-aastane ülikoolilõpetaja. Kaotatud 13,5 kilogrammi on tagasi tulnud ja ta saab lõpuks aru, miks ja mida tal oli endale toona nii raske tunnistada.