Häbet ei peaks häbenema, hoopis vastupidi! KÜMME viisi, kuidas (ja miks) oma allkorrust armastama hakata

On aeg hakata uskuma, et su vagiina on kõige kaunim maailmas. On täiesti hullumeelne, kui vähe naisi oma vagiinat päriselt sealt alt näinud on! Vaata seda ometi! Naised, see on maa, mida peaksite kindlasti avastama. Haara peegel ja tutvu!

Kui sa seda peeglit pole veel jõudnud käest panna, võid proovida masturbeerida nii, et näed, kuidas su vagiina seda tehes ‘toimetab’.