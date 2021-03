Imeline muutumine! Kuus naist räägivad, kuidas nad kaloreid lugemata kaalust alla võtsid

Kalorite lugemine aitab hästi hoomata, palju päevas süüakse ja nii mõnelegi on see just parim viis, et kaalu kaotada ja vormi saada. Sellele vaatamata võib see ettevõtmine väga väsitav olla. “Numbritele keskendumine võib olla väga stressirohke,” räägib dieediarst Isabel Smith. Selle asemel, et kaloreid lugeda, soovitab Smith oma klientidel oma taldrikule panna 25-30% ulatuses süsivesikuid, 25% valku ja 40-50% tärkliseta juurvilju.



“Selfie iga päev.”

“Tegin spordiklubis liitumislepingu, et lõpuks vaigistada oma pidevalt näägutav vanem õde ja parim sõber. Esimesel päeval sõitsin tund aega rattaga ja saatsin oma sõbrale endast foto. Hakkasin seda tegema iga päev, ma tegelikult ei plaaninud seda üldse. Esimesel päeval ma ei tundnud end seal pildil ära ja tegin iga päev ühe foto seni, kuni nägin seal inimest, keda tundsin. Hakkasin fotodelt oma kaalukadu märkama ja see oli väga motiveeriv.