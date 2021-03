Tead kedagi, kes alati naeratab ja abi pakub? Need varjatud märgid tähendavad, et ta on tegelikult väga õnnetu

Kui tunned oma kalli sõbra mõnes järgmises kirjelduses ära, siis uuri temalt, kas tal on päriselt kõik hästi.

1. Kas ta sööb palju ja mõtlematult?

Serotoniin on niinimetatud õnnehormoon, mis mõjutab suurel määral tuju, söögiisu, und ja ka hirmu- ning kartusetunnet. Madal serotoniinitase organismis on märk stressist. Kui ta sööb palju kiirtoitu ja ei suuda söömisega piiri pidada, siis võib-olla on tal madal serotoniinitase.

2. Kaalutõus

Üks märkidest, et ta on õnnetu, on kaalutõus. Ja üks neist põhjustest, miks ta kaal tõusta võib, on dopamiinipuudus. Inimene võib hakata liigselt sööma just madala dopamiinitaseme tõttu. Ja loomulikult, liigse söömisega kaasneb kaalutõus. Teine kaalutõusu põhjus on see, et õnnetu inimene ei tunne ennast hästi ja tahab oma probleeme unustada läbi söömise. Kui söömine aitab tal paremat enesetunnet tekitada, siis tõenäoliselt on ta õnnetu.

3. Peavalud

Kurbuse- ja masendushood võivad tekitada peavalusid. Kui tal on sageli probleeme peavaludega, siis võib põhjuseks olla see, et ta on õnnetu.

4. Unetus

Uneprobleemid on üheks märguandeks, et tal on midagi viga. Kui ta kannatab unetuse all, siis võib see olla tingitud madalast serotoniinitasemest. Sest nagu sa tead, just see hormoon puudutab kõige rohkem tujusid.

5. Energiapuudus

Masendus ja kurbus on sageli energiapuuduse põhjustajateks ja tekitavad väsimustunnet. Kui ta tunned, et miski teda enam ei rõõmusta ja ta ei taha mitte midagi teha, siis on tal ilmselt energiapuudus.

6. Emotsionaalne reaktsioon on vähenenud

Õnnelik ja õnnetu inimene reageerivad erinevalt samades olukordades. Õnnelik inimene reageerib emotsionaalselt mingile sündmusele, õnnetu inimene näitab vähem tundeid välja.

7. Seljavalu

Teine füüsiline sümptom, mis endast märku võib anda, on seljavalu. Kui tal on seljavaluga probleeme, siis võib tegu olla ka psühholoogilist laadi probleemiga.

8. Aeglased liigutused