Enne, kui on liiga hilja: andesta oma vanematele, nad andsid siiski endast parima

Suhe vanematega

Tavaliselt muutub suhe vanematega halvemaks siis, kui laps jõuab teismeikka. Kui see periood on läbitud, siis suhe stabiliseerub. Võib aga juhtuda, et erimeelsused jäävad püsima raske iseloomu pärast, on siis tegemist vanemapoolse või teismelise enesega, selline jätkuv lõhe lapse ja vanemate vahel võib saada valuküsimuseks.

Seda ei ole kohe näha, aga aastate möödudes paneme me tähele, et kõik on omavahel seotud. Meie suhteprobleemid ja emotsionaalne tasakaalutus on alguse saanud meie endi kodust juba sellel ajal, kui me olime veel väiksed. Vanematel on lapse enesekindluse rajamise ja loomise juures suur roll.

Lapse suhe vanematega jääb tema eluteed valgustama kogu eluks. Vanemate valedest sammudest sünnivad tunded, mis võivad meid jääda kummitama kogu eluks, rikkudes suurel määral elukvaliteeti. Kõige sagedamini esinev sündroom on mahajäetuse tunne, mida tunneb laps, kui lapsevanem liiga palju tööd teeb ja vähe kodus viibib. Või siis lahutuse ajal, mil laps tunneb end hüljatuna vanema poolt, kes lahkub. Või siis vanema surmajärgselt.

Hirm hüljatuse ees jääb hinge pidama ja juurdub sinna kogu eluks. Need inimesed, kes tunnevad end nii, elavad väga raskelt läbi oma elukaaslaste eksimusi, töö juures tehtud vigu, sest see kõik elustab uuesti lapsepõlve haavad. Nad tunnevad otsekui oleksid nad taas hüljatud lapsed, kes kannavad endaga kaasas suurt murekoormat.

Kahjuks toob selline hirm enesega kaasa nõiaringi, kui hirm muutub väga tugevaks, siis saab see inimese üle võimust ja valitseb tihti alateadlikult mõtete ja otsuste üle. Ja tekib külgetõmbejõud, mille jooksul inimene tõmbab enesele ligi neid inimesi ja situatsioone, mis taaselustavad vanad haavad. Seda juhtub sageli, et üks inimene satub ikka ja jälle samade probleemidega inimeste otsa ja lahkumineku põhjus on taas sama. Olukorrad korduvad ja inimene tunneb, et väljapääsu ei olegi.

Andestamine on tasakaalu võti