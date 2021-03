Kevadväsimus hakkab juba ligi hiilima? Lihtsad nõuanded, mis aitavad asja parandada

Hea enesetunde tagamiseks on tähtis piisav ja regulaarne ööuni , regulaarne liikumine ja kehaline aktiivsus, tasakaalustatud toitumine. Eesti inimestel tasub vajadusel üle kontrollida D-vitamiini tase, sest selle vitamiini puudus on sügisel/talvel kerge tekkima.

Kui inimene tunneb tõepoolest kevadel erilist väsimust ja võimetust, tasuks ikkagi pöörduda arsti poole, et olukorda ja sümptomeid vajadusel täpsemalt uurida. Samuti on just praegu on õige aeg kaevata sügavkülmast ja sahvririiulitelt välja sinna suvel kogutud roheline kraam, seened ja vitamiinirohked marjad.