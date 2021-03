Veidralt käituvad vanainimesed ei ole naljaasi: SEITSE märki, mis võivad viidata varajasele dementsusele

Siin on seitse märki, mida tasub oma vanavanemate puhul hoolsalt tähele panna, sest need kõik võivad olla varajased märgid dementsusest.

Tujumuutused

Muidu nii rõõmus vanaisa on järsku juba pikemat aega depressiivses meeleolus? Jah, see võib olla koroonakriisi tõttu, aga pane hoolsalt tähele, sest tujumuutus võib olla ka märk dementsusest.

Raskused igapäevaste tegemistega

Vanadel inimestel ongi võrreldes noortega raske igapäevaseid tegevusi teha, aga see on ohumärk, kui vanaema räägib, et ta ei pääse enam poodi või ei suuda treppidest üldse kõndida.

Lühiajaline mälukaotus

Me kõik unustame vahel midagi ja kõike ei saagi alati meeles pidada, aga kindlasti paned sa kohe tähele, kui vanavanemate jutt muutub imelikuks ja sa ei saa sellest enam sotti. Või kui ta unustab ära midagi, mis tal varem alati meeles seisis.

Orienteerumisraskused

Vanaema, kes ei ole kunagi ära eksinud, ei leia oma tuttavas elukohas enam koduteed või läheb poodi ringiga, sest see tundub järsku loogiline? See on väga suur ohumärk ja sa ei tohiks seda niisama jätta.

Häda sõnadega

Mõnel vanainimesel ongi raskusi, et õigeid sõnu leida ja pikaldane mõtlemine iseloomustab mitmeid vanavanemaid, aga kui see on järsku juhtunud, ei tohiks seda tähelepanuta jätta.

Keskendumisraskused

Kui vanaema kuulas sinu muresid muidu alati südamlikult ära, siis nüüd sõidab ta keset juttu sisse hoopis mõne enda looga, mis on täiesti kontekstist väljas. See võib juhtuda siis, kui sa pole talle ammu helistanud, aga kui see on tema puhul ebatavaline, võib see viidata ligihiilivale dementsusele.

Järsku tekkinud segadus

Dementsus tekitabki segadust ja vanad inimesed võivad ära ehmatada, kui nendega ei ole enam kõik nii nagu tavaliselt. Kes meist ei ehmataks? Proovi olla oma kallitele vanavanematele toeks nii hästi kui võimalik.

