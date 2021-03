Vajad motivatsiooni? Armastatud näitleja Rebel Wilson kaotas oma kehakaalust 30 kg, järgides neid mooduseid

Wilson tunnistas, et ta on aastaid kasutanud söömist kuulsusest tuleneva stressiga toimetulekuks. Ta proovis mitmeid dieete, kuid vaimsele tervisele tähelepanu pööramata lõppesid need sõõrikute õgimisega. Nüüd üritab ta ennast rohkem hinnata ja armastada. Ta proovib oma mõttemustreid muuta ning halvad harjumused tervislikega asendada. Üks või kaks korda nädalas lubab ta endale endiselt maiustusi, aga ülejäänud õhtutel premeerib end lõõgastava vanniga. Lisaks peab ta päevikut kuhu paneb kirja kõik oma emotsioonid ja üritab sissekande alati positiivsel noodil lõpetada.