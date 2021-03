Spordisaalidele kehtivad uued piirangud, aga trenni jätta ei tohiks! Personaaltreener Janika Koch-Mäe annab nõu, kuidas trennidega jätkata

Treeningutega jätkata saab ka kodus

Kui jõusaali siiski minna ei soovi ega keerulisel ajal ei julgegi, aga trenne pooleli jätta ei tahaks, ütleb Koch-Mäe esmalt – tubli otsus treeningutega jätkata! “Väga lihtne oleks jätta treenimine katki, kuna “ideaalseid tingimusi” ei ole, lubades endale, et jätkan siis, kui olukord normaliseerub. Regulaarne liikumine ja treening on meile hädavajalik igal ajal. Koju tasuks muretseda mõned lihtsamad treeningvahendid – siis on võimalik ka treeningutega progresseeruda. Tänapäeval on võimalik koju osta kõike sh näiteks BodyPump kangi ja kettaid, millega saab treenida kogu keha. Ise hindan väga erinevaid kummilinte ja Fitball’i lisaks. Ja kel on kodus teismelisi, siis miks mitte neidki koduse lihastreeningupisikuga nakatada,” jagab ta soovitusi, kuidas kodus treenida.