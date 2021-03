Õnnehormoonid kehas voolama! Merit Raju jagab nõuandeid, kuidas lihtsalt oma ellu rõõmu tuua

Merit kinnitab, et kui naerda päevas 20 minutit, pole ilmselt vaja ühtki muud trenni ega ravimit. Kas ja mitu sekundit tuleks pingutatult naerda, et naer läheks üle loomulikuks? Kõige rohkem viis sekundit! Ta rõhutab, et oluline on teada, et kui teeseldult naerad, mõjub see ikkagi samamoodi suurepäraselt nii ajukeemiale kui ka verevarustusele. Naerdes läheb hingamine sügavamaks, stressihormoonid asenduvad heaoluhormoonidega ja immuunsus tugevneb võimsalt! Just selle pärast mõjubki kunstlik naer kehale sama tervendavalt nagu päris. Seda päris naeru on tegelikult vaja ainult meie mõtlemisele, sest muidu ta jälgib teeseldud naeru ja ütleb meie asjalikus täiskasvanupeas, et kuule, jäta rumalused, see on ju naeruväärne! Aga mõnikord võiks naeruväärne olemine Meriti sõnul olla täiskasvanutele kohustuslik – päevas vähemalt korra!