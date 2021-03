Eduõpetuse juhendaja: kuidas koroona ajal endaga tegeleda ja läbisaamised head hoida

Oja ise hoiab end positiivsena nii, et näeb ka teist vaatenurka – igal asjal on kaks poolt. Kui see on halb, et kõik asjad pandi kinni, siis mis on selles head? “Hea on see, et saan oma lastega koos olla, minna pikkadele jalutuskäikudele, rahulikult dušši nautida,” soovitab Oja märgata asju igapäevaelus, mis on hästi. Lisaks tegeleb ta juba kaks aastat tänulikkusega. “Tasub olla päriselt tänulik elementaarsete asjade eest. Meil on Eestis puhas õhk, toit laual, kraanist tuleb soe vesi, on tekk, mida endale peale tõmmata, katus pea kohal, toas on soe, päike paistab, saad magada, sul on lähedased inimesed, saad iseenda ja oma keha eest hoolitseda. Need on elementaarsed asjad ja see juba tõstab tuju. Halvad asjad juhtuvad elus niikuinii, see on sinu valik, kas sa pöörad nendele tähelepanu või mitte, sest see, millele sa tähelepanu pöörad, kasvab sinu elus.”