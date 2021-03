10 väärt nippi! Kuidas leida motivatsiooni, et hommikut trenniga alustada?

Kui magad öösel piisavalt, on lihtsam hommikul värske ja puhanuna end liigutama hakata. Tee mõnus jalutuskäik enne hommikusööki või erguta end hommikuvõimlemisega, igal juhul su keha tänab sind!

Teegi endale kasvõi vaid päeva esimeseks pooleks kindel ajakava, mida järgida. Sobita sinna sisse ka väike 30-minutiline trenn , sest see on parim viis, kuidas päeva alustada. Kui oled järjepidev, saab hommikune liigutamine sinu rutiini osaks.

Siinkohal ei saa soovitada, et pane end eelmisel õhtul järgmise päeva hommikuks rühmatrenni kirja, kuna pandeemia lihtsalt ei lase sel juhtuda. Ei tasu aga pead norgu lasta! Ehk soovib su elukaaslane või lähedane sõber sinuga igal hommikul koos jooksutiiru teha? Koos on lihtsam!

Olgu, võib-olla läksid sa hilja magama ja ärkamine läks raskelt, oled pahur. See ei tähenda aga seda, et peaksid lihtsalt voodisse või diivanile lösutama jääda. Tõuka end ise tagant, sest kui sina seda ei tee, siis polegi sul võimalust trenni jõuda!

Pane näiteks paika, et kui ärkad nädalas viiel hommikul varakult ja teed trenni, võid end premeerida millegagi, mis sulle väga meeldib. Iga hommik viib sind su eesmärgile lähemale, seega jätka samas vaimus!

Mis sind motiveerib trenni tegema või vormis püsima? Tulemused, hea enesetunne? Kui sul on kindel siht silme ees, on lihtsam motiveerituna püsida.

Selleks, et sul hommikul piisavalt energiat oleks, söö õigeid toite. Vali hommikueineks midagi valgurikast, näiteks smuutikauss või munad. Nii alustad hommikut õigesti.

Trenni tegemine ilma muusikata on lihtsalt raske! Võta aega ja koosta oma list lugudest, mis sind korralikult käima tõmbavad ja mille saatel hea joosta või muid harjutusi teha on.

On raske taganeda, kui kõigil on sinu suhtes kindlad ootused. Jaga oma eesmärke ka teistega, see aitab sind järjel hoida.