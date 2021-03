Eelistad kartulit, mitte makaroni või riisi? KAHEKSA vajalikku teadmist kartuli kohta

Kartulit võib süüa ka koorimata

Kui kartulid on korralikult pestud, võib neid keeta ka ilma koorimata. Ja see on isegi soovitatav, sest nii säilivad kõik vitamiinid, mineraalsoolad ja isegi maitse on parem. Samuti ei ole soovitatav kartuleid vees enne leotada, sest nii kaovad kõik toiteväärtused.

Kartuli söömine ei tee paksuks

100 g kartulit sisaldab keskmiselt 80 kilokalorit. Ja seda tänu sellele, et kartulis on 80% vett.

Olenevalt kartulisordist sisaldavad kartulid kompleksseid süsivesikuid ehk siis tärklist. Lisaks leidub kartulites veidi valke ja kiudaineid, vitamiine, mineraale ja mikroelemente. Seepärast on kartul tervisele kasulik, loomulikult tingimusel, et vältida kartuli praadimist ja õlis küpsetamist. Seega kartulite söömine ei tee paksuks.

Armastatud dekoratiivtaim

16. sajandi esimesed botaanikud hindasid kõrgelt kartulitaimi. Sellel ajastul aga kartulit toiduna ei tarvitatud, huvi pakkusid ainult kartuli ilusad valged, roosad või lillakad õied. Sellepärast kasvatati kartulitaimi aias ainult dekoratiivsel eesmärgil. Seega miks mitte kaunistada kartulitaimedega oma rõdu!

Gluteenitalumatuse korral lubatud

Lisaks sellele, et kartul sisaldab vähe kaloreid ja palju vitamiine ning teisi tervisele kasulikke aineid, ei sisalda kartulid gluteeni. Seega on need sobivad nende inimeste toidulauale, kellel on gluteenitalumatus. Kartulid sobivad kõigile!

Vanasti usuti, et kartulid levitavad leeprat

17. sajandi alguses kahtlustati kartuleid leepra levikus. Alles hiljem tõestati, et see on täiesti vale. Lisaks sellele avastati, et suure viljaikalduse ning sellest tingitud näljaperioodi ajal 1770. aastatel oli kartulist suur abi.

Kartulikultuur on väga kõrgel kohal maailmas

Maailma põllumajanduses on kartuli tootmine neljandal kohal peale nisu-, maisi- ja riisikasvatust.

Kartulisordid

Erinevate aretustööde tulemusena on maailmas üle 5000 kartulisordi. Seega on alati võimalik uusi sorte proovida.

Eestlaste põhitoit

Keskmiselt sööb eestlane ligi 100 kilo kartulit aastas.