Kõrvad on vaigused ja lähevad tihti lukku? Kõrvade puhastamiseks on üks levinud viis, mis tuleks kohe lõpetada

Kui kõrvad kipuvad tihti ummistuma, võid kõrvatilku kasutada profülaktika mõttes soovi korral aeg-ajalt, näiteks korra kuus. Kui vaiku on kõrva vähe kogunenud, on lootust, et õli toob selle välja. Vatitikkude, juuksenõelte, hambatikkude ja teiste taoliste esemete kasutamine kõrvade puhastamiseks tuleks koheselt lõpetada.