Eluohtlik toksilise šoki sündroom | Miks ei tohiks mitte kunagi tampooniga magama minna?

Foto: Pexels

Menstruatsioon on igakuine tülikas külaline ja hommikul ärgates võid oma voodist tõelise sõjatsooni avastada. Pesukaitsmed pakuvad öösiti küll kaitset, kuid need pole just kõige mugavamad, eriti juhul, kui verd on palju. Tunned kiusatust tampooni järele haarata? Ära tee seda — tampooniga magamine võib sinu tervisele tõsist ohtu kujutada!