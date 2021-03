Märts kui märkamise kuu! Terapeut Pille Teearu emotsioonide virr- varrist: vahel tulevad negatiivsed emotsioonid igavusest

Vahel tulevad negatiivsed emotsioonid igavusest

Teearu tõdeb, et vahel on negatiivse emotsiooni põhjus sootuks imelik, see tuleb igavusest, saamatusest. Kui on vaja tunda ennast tähtsana, siis mõeldakse välja erilisi häireid. “Inimene ise loob endale probleemi, et saada hoolitsust, millest puudust tuntakse, sest haige eest ju ikka hoolitsetakse. Kui sul on kõik hästi, siis ei pööra keegi sulle tähelepanu, seetõttu vajad sa probleemi, et sind ikka tõsiselt võetaks. Sellise ärevuse ja emotsioonide teenistuses olemise saad ainult sina ise lõpetada,” soovitab Teearu ja soovitab küsida endalt, millal see algas, mis siis juhtus su elus ja kui kaua sa kavatsed niimoodi veel jätkata, äkki oleks mõistlik abi otsida?