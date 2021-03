Kõik on kasvanud üle pea? Siin on harjutus, mis aitab sul end taas hästi tunda

Raamatu “Kundalini jooga võlumaailm” autor ja Urban Yogini Õnnelaboratooriumi joogaõpetaja Liina Ravneet Elvik selgitab, et pikk sügav hingamine lõdvestab ja rahustab kesknärvisüsteemi, puhastab kopse ja verd, reguleerib kehas happesusetaset ja virgutab aju. Lisaks aitab kontrollida negatiivseid emotsioone, et need ei saaks sind enda keerisesse tõmmata.