Kevadväsimus piinab? Personaaltreener: kui inimene tunneb väsimust, siis põhjusega

Treener rõhutab siiski, et väga tõsise väsimuse ja nõrkuse puhul tuleks kindlasti pöörduda arsti poole.

1. Puhka

Puhkamine on äärmiselt oluline. „Kui inimene tunneb väsimust, siis põhjusega. Talv on väga pime aeg ja see tähendab, et keha ei saa valguse näol energiat juurde, seega ei ole kevadine väsimustunne iseenesest üllatav,“ kommenteerib Rikberg. Väga oluline on kuulata oma keha ja mitte sellele vastu võidelda. „Kui tunned väsimust, siis võta aeg maha ja puhka,“ rõhutab treener. Ta lisab, et väga oluline on jälgida, et öised unetunnid tuleksid täis ja kindlasti ei tohiks alahinnata tasakaalu töö ja puhkuse vahel.

Magamise juures peaks jälgima veel, et inimene läheks magama ja ärkaks iga päev samal ajal. Seda ka nädalavahetustel, kuna unetundide kõrval on väga oluline ka une regulaarsus. „Tihti on inimesed nädala sees unega väga regulaarsed, aga nädalavahetustel „premeerivad“ ennast ja on kauem üleval ja ärkavad ka hiljem. See aga soodustab rütmi paigast nihkumist ja tekitab omakorda väsimust,“ selgitab treener.

2. Liigu

Puhkamise kõrval on oluline ka liigutamine. Spordiklubid on taaskord kinni, aga saabuv kevad loob aina enam võimalusi looduses liikumiseks ja treenimiseks. „Liigutamisena ei lähe arvesse ainult raske ja higine trenn, vaid ka näiteks tunnine jalutuskäik mere ääres või nädalavahetusel looduses olemine,“ ütleb treener. Leia viise ja võimalusi, et end õue viia just valgel ajal. „Värske õhk ja loomulik valgus võivad juba väga tugeva energialaengu anda,“ lisab saadik.

3. Toitu tervislikult