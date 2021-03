KUULA SAADET „Elustiil” | Eestlased lõid maailmatasemel tervisetesti

Kõhutervise teemaga tehti Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuses algust juba rohkem kui kümme aastat tagasi. „Kui seal ärijuhina ja hiljem tegevjuhina töötasin, siis meile sai selgeks, et kõhutervis on üldtervise tagamisel keskse tähtsusega. Minu üheks ülesandeks oli mikrobioomi testi turule toomine. Panime kokku raporti, aga see kõik tundus inimestele keeruline. See õpetas meile, et teadlikkuse tõstmine peab olema pikk ja järjepidev tegevus ning selgitused peavad olema lihtsad ja juurde tuleb pakkuda praktilisi lahendusi,” ütleb Elsavie tegevjuht Priit Lumi.

Sellisest missioonist sündiski värske ettevõte Elsavie, mille valikust leiab kõhutervisetesti ja kiudainete segud.

Teadlikkuse suurendamiseks saab liituda ettevõtte tasuta ingliskeelse uudiskirjaga, kus tuuakse iga nädal inimesteni lihtsas keeles ja regulaarselt vajalik info tervislikust elust.

Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse vanemteadur ja projektijuht Kaarel Adamberg ütleb saates, et me ei ole kunagi päris üksi, sest meie sees on kümnetes triljonites baktereid.

„Kui aga erinevatest liikidest rääkida, siis on neid inimesel tavaliselt 100–200 erinevat. Liike on muidugi avastatud tuhandeid, aga nagu inimese sõrmejälg on teistest erinev, nii on ka jämesoole bakterite kooslus.”

„Elustiili” uuest episoodist selgub, et bakterite rolli on raske alahinnata, sest nad on seotud väga paljude protsessidega, sealhulgas immuunsuse ja isegi meie isudega. Kui head bakterid ei saa piisavalt toitu ehk kiudaineid, võivad hakata tekkima ka erinevad haigused, eelkõige põletikud, ülekaal, sooltehaigused. Mikrobioomi tasakaalutus aitab muu hulgas kaasa jämesoolevähi tekkimisele.

Kaarli sõnul saab inimene enda kõhubakterite heaks väga palju ära teha. Esmalt tuleb üle vaadata, millest koosneb menüü ja kas tarbitakse piisavalt kiudaineid.