Eesmärkide saavutamine ei õnnestu ühelgi viisil? Üks oluline küsimus võib tuua selgust

See küsimus on Ferrazzi sõnul oluline teejuht leidmaks õiged inimesed, kes aitaksid teil oma eesmärkideni jõuda. Iga samm sel teekonnal uute sõprade ja tuttavate leidmiseks võiks lähtuda just sellest olulisest küsimusest. Sama kehtib ka vastupidi — kui teate, mida teised inimesed päriselt tahavad, saate neile abiks olla nende eesmärkideni jõudmisel. See teadmine on võtmetähendusega pikaajaliste ja püsivate suhete loomisel.

Suhetele orienteeritus on elusfilosoofia, elustiil. Kandvaks mõtteks on siinkohal arusaam, et kõik inimesed — absoluutselt iga inimene, keda kohtate — kehastavad võimalust abi pakkuda ja abi saada. Ferrazzi selgitab, et paratamatult oleme me kõik inimesed ja seega sotsiaalsed olendid. Meie tugevus avaldub ühises teadmises ja tegevuses. On vältimatu tõsiasi, et üksi ei jõua keegi meist kuigi kaugele ja me kõik vajame oma teekonnal paljude inimeste abi.