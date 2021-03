Rauapuudus: kuidas seda tuvastada ja kuidas võidelda väsimuse vastu?

Samuti piira teiste toiduainete tarbimist selleks ajaks, kuni oled oma tervist piisavalt turgutanud. Kindlasti tuleks ka arvesse võtta, et ka liigne raua tarbimine on tervisele ohtlik, seega enne raualisandite võtmist oleks kõige parem lasta perearstil teha vereanalüüs, mille põhjal saab vaadata, kas sul on rauapuudus või mitte.

Mida teeb rauapuudus organismile?

Raud on organismi jaoks väga vajalik mineraalaine, see osaleb punaste vereliblede moodustamise juures ning hemoglobiini kaudu hapniku transportimiseks kehasse. Rauavajadus on inimestel erinev olenevalt vanusest. Rauapuuduse tekkerisk on suurem naistel enne menopausi vererohkete menstruatsioonide korral , samuti raseduse ja imetamise ajal. Kestva rauapuuduse korral võib tekkida aneemia. Rauapuuduse vältimine aitab võidelda väsimuse vastu, samuti juuste väljalangemise, tuhmi jume ja närvilisuse vastu. Selleks, et olla täis energiat ja elujõudu, on vaja süüa rauda.

Kust rauda saab?

Rauarikas toit on näiteks maks. Samuti on rauda verivorstis, lamba- ja veiselihas. Rauapuuduse vältimiseks võiks süüa rohkem ube, läätsi, spinatit ja kaera. Raua paremaks omastamiseks peaks aga piirama mõne toiduaine tarbimist, sest raua imendumist takistavad piimatooted, kohv ja tee. Kui sa ei ole suur lihasõber, siis ka kalas ja mereandides leidub piisavalt rauda. Ka kanamunad sisaldavad palju rauda. Kui sind on hakanud viimasel ajal kimbutama väsimus, siis võid võtta rauatablette, aga parem on alati konsulteerida apteekri või arstiga enne lisandite võtmist.