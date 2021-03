Mis on minu raviplaani eesmärk ning kuidas seda saavutada?

Ravimitootja Teva tutvustab uudse disainiga pakendeid, mis annavad patsientidele veelgi rohkem vajalikku teavet nii ravimi kui ka selle kasutamise kohta. Pakend on atraktiivne, värviline, informatiivne ning pealkiri ja tähed on erksad, suured ja hõlpsasti loetavad. Pakendi tagaküljel on spetsiaalne ala märkmete tarvis, kuhu apteeker saab kirjutada ravimi annuse või lisada muud infot. Märkust on lihtne leida ja see ei lähe kaduma, kuna see on pakendil kirjas. Patsiendil on oluline teave, kuidas ravimeid kasutada kogu aeg olemas ning ta ei aja seda segi teiste korraga võetavate ravimitega. Ravimi annused peavad olema tähistatud eri värvidega. Iga annus on märgitud erksavärvilisena ja tähistatud oma värviga. See aitab patsientidel vältida doseerimise eksimusi ning muudab ravimi kasutamise hõlpsamaks. Teva ravimipakendid on kohandatud ka nägemispuudega inimestele – peamine teave on esitatud lisaks punktkirjas.