Ära tee endale liiga ehk märgid, mille ilmnemisel peaks aja maha võtma ja töökoha vahetust kaaluma

Enne uue töökoha otsimist või eriala vahetuse peale mõtlemist on tähtis selgeks teha, kas tegu on ainult ajutise motivatsioonipuudusega või tõelise probleemiga. Motivatsioonipuudust tuleb kõigil ette. Inimesed väsivad oma tööst. Selleks, et teada saada, kas tegemist on motivatsiooni probleemiga või mitte, küsi endalt: