Suveks saledaks? Aeg meelde tuletada kaalulangetuse kuldreeglid, et tulemus ka püsima jääks

Esimene samm, mis aitab sul motiveerituks jääda, on valida just selline dieet, mis sulle kõige paremini sobib. Täiesti vale on teha sama dieeti nagu su sõbranna, kui teil ei ole sama eluviis ega samad eesmärgid. Teine oluline samm on rääkida enne oma perearstiga või toitumisnõustajaga, kes aitavad sul leida parima dieedi, mis on just sulle kõige sobivam.