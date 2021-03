Ärkad öösiti ja und enam ei tule? KUUS viisi, kuidas lihtsa vaevata sõba uuesti silmale saada

Lemmikloomaga voodi jagamine võib olla nii hea kui halb. Uuringutest on selgunud, et lemmikloomad aitavad stressi vastu võidelda, kuid nad võivad ka su und häirida. Kui oled allergik, on parem loomi voodisse mitte lubada. Kui su lemmikloom sinu und segab, õpeta ta mujal magama.