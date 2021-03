Personaaltreener: treenida tuleks piirangute ajal kasvõi sellepärast, et jõuaks bussi peale joosta

„Põhjuseid on tegelikult palju, miks peaks liikuma. Teen selleks, et oleksin terve, tugev, energiline ja vitaalne. Tahan jõuda lastele järgi joosta või bussi peale jõuda. Et mul oleks tugev immuunsüsteem. Et mul oleks hea rüht,” sõnab Kulturismi- ja fitnessitreeneri 5. taseme kutsetunnistusega personaaltreener Koch-Mäe.

„Sport on ideaalne pingemaandaja. Olles nädalate viisi sunnitud aega koduseinte vahel veetma, pakub sport vaheldust rutiinile, maandab stressi, annab energiat ja virgutab. Kui sport ja trennitegemine meeldib, on tegelikult end lihtne motiveerida; kui sport pigem ei kutsu, tasuks proovida erinevaid liikumisviise ja leida endale just sobivaim – ka tund aega tantsimist lemmikmuusika saatel on liikumine!” ütleb Koch-Mäe.

Ta soovitab käia jalutamas värskes õhus – maandab pinget, värske õhk kosutab ja teeb olemise klaariks. Oma keharaskusega tehtavaid baasharjutusi võiks igaüks teha jaksata – kükk, kätekõverdus, keretõsted ja puusatõsted. Need tõstavad toonust ja parandavad enesetunnet.

Kõiki liikumisviise on võimalik teha koos lastega, on see siis jalutamine, sörkimine, rattasõit või muu. Kui läheduses on mõni korvpallirõngas või jalgpallivärav, saab palli mängida. Samuti sobivad nimetatud baasharjutused oma keharaskusega sooritamiseks ka lastele.

„Lastele meeldib väga võistelda – kes teeb rohkem kükke või hoiab kauem planku. Lastele meeldib ka väga tantsida,” naeratab Koch-Mäe.