Treener soovitab lihtsat harjutust, mida kodus teha: kõigepealt tõuse diivanilt!

unson usub, et tänapäeva vanaemad-vanaisad on üsna krapsakad ja aitavad koju jäänud lastel sporti teha. „Neil on tavaliselt vanematest rohkem kannatust, et õpetada lapselapsele selgeks rattasõit või suusatamine või minna hoopis koos rappa jalutama. Kui vanaema hommikut päikesetervitusega alustab, on sellel kindlasti positiivne mõju ka lapselastele,” ütleb Junson.

Kõigil olenemata vanusest on oluline teha tõhusaid ja jõukohaseid harjutusi. Harjutuste järjekord tuleks läbi mõelda ja planeerida. Mõistlik on alustada kerge soojendusega keha suurematele lihastele. Tuleks tekitada koht, kus saab rahulikult harjutusi sooritada. Eelnevalt tuulutada ruum, et oleks piisavalt hapnikku. Püüda teha terviklik treening, kus ei lasta end mõjutada kõrvalistest segajatest ja hoida puhkepausid harjutuste vahel optimaalsed.