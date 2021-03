Enne mõtle, siis kirjuta ehk kuidas enneta katastroofi? SEITSE hetke, mil on targem sotsiaalmeediat vältida

Kui sotsiaalmeedias nähtu põhjustab sinus kadedust, et teiste elu on justkui imeline ja sinul mitte, siis on targem sotsiaalmeediast paus võtta. Kui oled vallaline, hoia sotsiaalmeediast eemale tähtpäevadel, mida koos armsamaga tähistatakse. Nii lihtsalt säästad end mõttetust kadedusest.

On normaalne avaldada väike säuts näitamaks, et sul pole kõige parem tuju, aga ära oota, et sotsiaalmeedia sind lohutama hakkab. Parem on muret kurta kellelegi lähedasele.