Need on mõned tualetis käimise halvad harjumused, millest peaks tervise huvides kiiremas korras loobuma

Sa ei mõista, miks põis annab pidevalt märku, et jälle oleks vaja tualetti minna, ehkki just 10 minutit tagasi sai käidud? On mõned tualetis käimise harjumused, mida paljud inimesed järgivad, mis mõjuvad tervisele halvasti ja tekitavad pidevalt tunde, et jälle on vaja vetsu külastada.