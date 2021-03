Kohvikus ja restoranis käia ei saa: nipid, kuidas tagada kõrge restorani kvaliteet ka kodus

Viiruse leviku piiramiseks praegu kohvikutes ja restoranides käia ei saa. Eesti ühe suurima kodumaise kaubandusketi ajakirja toimetaja ja paljude retseptide autor Hanne Paljak ütleb, et tema toitumisharjumused on jäänud hoolimata piirangutest samaks, sest süüa tegi ta ennegi perele ise. Üha rohkem teeb ta aga sellised roogi, mida on võimalik järgmisel päeval soojendada: „Koduõppel lastel on hea seda hiljem ise ahjus või pannil soojendada.“

Sõpradele ja tuttavatele mõeldes ütleb Hanne, et lasteta sõbrad armastavad woltida, kuid järjest enam on näha ka nende puhul, et tehakse rohkem ise süüa. Põhjuseks võib olla aeg, mida on piirangute ja seetõttu erinevate huviringide ära jäämise tõttu varasemast rohkem käes. „Söögitegemisest on sõpradel saanud justkui teistmoodi ja loov hetk päevas, mis on ekraanitööle mõnus vaheldus.“