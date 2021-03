Pidev rahulolematus segab täisväärtuslikku elu: kui sa ütled, et miski ei ole võimalik, sead endale ise piirid

Minapilt ja hoiak määravad ära elu hoiaku sinusse!

Kivi selgitab, et minapilt on see, kuidas sina iseennast näed. Kas sa näed ennast võitjana, eduka inimesena? “Edukas inimene on see, kes teab, mida tahab ja liigub iga päev selle suunas!” defineerib ta edu. “Edukas inimene õpib iga päev juurde selleks, et olla parem.”

Sinu hoiak ellu aga määrab ära elu hoiaku sinusse. Kivi soovitab hetke järele mõelda, milline on sinu hoiak ja kas see toetab sinu kasvu ja eesmärke?