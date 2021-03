Oled pidevat väsinud ja ei tea millest? Just need kolm on peamist väsimuse põhjustajat

Muretsemine, pinged ja emotsionaalsed probleemid on väsimuse kolm peamist põhjust. Need on tihti tegelikeks põhjusteks siis, kui esmapilgul tunduvad süüdi olevat füüsiline või vaimne töö. Pidage meeles, et pinges lihas on töötav lihas. Lõdvestage end! Säästke oma energiat millegi olulisema jaoks.“

Daniel W. Josselyn ütles: „Mulle tundub, et üks olulisi probleeme seisneb laialt levinud arvamuses, justnagu vajaks raske töö suurt pingutamist ja ilma selleta poleks võimalik saavutada häid tulemusi.“ Seetõttu juhtubki, et keskendudes hakkame kulmu kortsutama, õlgu pingesse ja selga küüru tõmbama. Anname oma lihastele käsu pingutada, ilma et ajul sellest mingit kasu oleks.

Kas see on lihtne? Carnegie sõnul mitte. Tõenäoliselt on teil vaja muuta terve senise elu jooksul tekkinud harjumusi. Kuid asi on seda väärt, sest see võib kogu teie elu paremaks muuta! Oma essees „Lõdvestumise evangeelium“ kirjutas William James järgmist: „Ameeriklaste ülepinged, tõmblemine, pidev kiirustamine ja vajadus endasse kogunenud pinged pidevalt välja lasta /…/ on halvad harjumused, ei midagi enamat.“ Pinge on harjumus. Lõdvestumine on harjumus. Halbadest harjumustest on võimalik lahti saada ja häid harjumusi välja kujundada.