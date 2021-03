Tükike rinnas ei ole ainus märk! Siin on 10 vähelevinud terviseprobleemi, mis võivad viidata rinnavähile

“Ma nägin, et olin midagi rohelist särgile ajanud. Ei osanud sellest midagi arvata, kuni proovisin seda eemaldada ja sain aru, et hoopis minu rinnanibust eritus rohekat vedelikku,” kõneles 34-aastane Meghan Hallil, kel diagnoositi rinnavähk. Tema haigusele viitaski just see vähelevinud märk.

Vähiuuringute Instituut (NCRI) esitles 2016. aastal uuringut, millest selgus, et üks kuues vähidiagnoosiga naisest kahtlustasid rasket haigust hoopis mõne mittelevinud sümptomi tõttu. See kinnitab, et tähelepanu tuleb pöörata ka mitte nii ilmselgetele sümptomitele.

Millised need aga on?